Диетолог призвал перестать покупать сладости

Диетолог Гинзбург призвал россиян перестать покупать сладости
Доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург призвал россиян не покупать сладости. Об этом он написал в своем Дзен-канале.
«Два хороших правила для похудения. Первое: во время еды надо думать только о еде. Исполнить это правило на 100% не удастся, но, если стараться придерживаться этого правила, вкус еды будет ощущаться, человек будет есть медленнее и насытиться меньшим количеством еды», – написал Михаил Гинзбург.
Вторым правилом для похудения он назвал полный отказ от сладостей. «Если не можешь устоять перед употреблением и приготовлением сладкого – просто не покупай его. есть сладкое можно, но, когда оно не маячит перед глазами, устоять перед ним проще», – добавил Михаил Гинзбург.
Директор Института биологии старения ННГУ им. Лобачевского, член-корреспондент РАН Алексей Москалёв ранее сообщил, что избыток глюкозы в крови и жаркая погода ведут к старению кожи.
Врач-дерматовенеролог Роман Иванов отмечал, что сладости и фастфуд ведут мужчину к снижению потенции. То же самое касается алкоголя и табакокурения, уточнил он.