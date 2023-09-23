Диетолог призвал перестать покупать сладости

Доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург призвал россиян не покупать сладости. Об этом он написал в своем Дзен-канале.

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«Два хороших правила для похудения. Первое: во время еды надо думать только о еде. Исполнить это правило на 100% не удастся, но, если стараться придерживаться этого правила, вкус еды будет ощущаться, человек будет есть медленнее и насытиться меньшим количеством еды», – написал Михаил Гинзбург.