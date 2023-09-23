Сомнолог объяснил, почему возникают боли в ногах во время сна

Сомнолог Бузунов объяснил, почему возникают боли в ногах во время сна
Недостаток железа является причиной боли в ногах во сне. Об этом рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов.
— Дефицит железа может быть клинически выраженным, когда у человека развивается анемия и связанные с ней симптомы. Однако чаще встречается латентный (скрытый) дефицит, когда уровень гемоглобина еще в норме, но запасы железа в организме и его содержание в тканях уже снижены, — сказал он.
При дефиците железа, по словам специалиста, отмечается более поверхностный и беспокойный сон. Могут быть и ранние утренние пробуждения с невозможностью повторного засыпания, написал Бузунов в своем Telegram-канале.
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