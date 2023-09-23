Сомнолог объяснил, почему возникают боли в ногах во время сна

— Дефицит железа может быть клинически выраженным, когда у человека развивается анемия и связанные с ней симптомы. Однако чаще встречается латентный (скрытый) дефицит, когда уровень гемоглобина еще в норме, но запасы железа в организме и его содержание в тканях уже снижены, — сказал он.