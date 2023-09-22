Какие прививки нужно делать после 60 лет

По ее словам, людям старше 60 необходимо ежегодно вакцинироваться против гриппа и один раз в 10 лет - от дифтерии и столбняка. По эпидемическим показаниям возможна вакцинация против новой коронавирусной и менингококковой инфекций, клещевого энцефалита, бешенства и ряда других заболеваний. Также прививка от пневмококковой инфекции показана лицам, страдающим хроническими заболеваниями легких и проживающим в организациях социального обслуживания.