Какие прививки нужно делать после 60 лет

Заведующий инфекционным отделением №2 клиник СамГМУ Екатерина Киндалова рассказала, какие прививки помогут сохранить здоровье жителям Самарской области старше 60 лет.
По ее словам, людям старше 60 необходимо ежегодно вакцинироваться против гриппа и один раз в 10 лет - от дифтерии и столбняка. По эпидемическим показаниям возможна вакцинация против новой коронавирусной и менингококковой инфекций, клещевого энцефалита, бешенства и ряда других заболеваний. Также прививка от пневмококковой инфекции показана лицам, страдающим хроническими заболеваниями легких и проживающим в организациях социального обслуживания.
- Прививаться можно только при отсутствии признаков острого заболевания - ОРВИ, гриппа, острой кишечной инфекции - и обострения хронической патологии. В этом случае вакцинация может быть проведена через 2-4 недели после купирования состояния, - напомнила Екатерина Киндалова. А самарский офтальмолог рассказал, как сохранить зрение.