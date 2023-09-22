Терапевт Рябков рассказал, как справиться с осенней усталостью

Осенняя усталость может быть связана с факторами внешней среды, появлением или обострением отдельных заболеваний.

Врач-терапевт Андрей Рябков рассказал, в чем кроется причина упадка сил и как с ним справиться.

— Похолодание, уменьшение количества солнечных дней, а подчас и просто плохая погода, постепенное уменьшение длины светового дня заставляют нас проводить все больше времени в помещениях. Это способствует появлению или усилению гиподинамии, перегрузке нервной системы и дневной сонливости, — заявил он.

Для борьбы с таким состоянием следует выполнять физические упражнения, проводить время на свежем воздухе, соблюдать режим дня. Однако при отсутствии изменений в лучшую сторону лучше всего поскорее обратиться к врачу, приводят слова Рябкова «Известия».

В период осенней хандры важно отдыхать, расслабляться и постараться выбросить лишнее из жизни. Об этом рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

Психолог пояснила, что осенняя хандра наступает из-за дефицита солнечного света, поэтому выработка гормонов радости сокращается. На настроение также влияют и другие погодные условия.