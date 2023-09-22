Врач рассказал о перспективах заморозки человека крионической компанией

Врач-патологоанатом Александр Эдигер прокомментировал деятельность компании по крионической заморозке людей. Он считает, что один из способов отъема денег у травмированных потерей близких людей. Об этом рассказывает Общественная Служба Новостей.

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Первая крионическая компания в Евразии «КриоРус» предлагает заморозить тело умершего человека или животного, а также их ДНК. Компания полагает, что через много лет трупы можно будет оживить и вылечить от болезней, из-за которых они умерли. Однако Эдигер утверждает, что «воскресить» замороженного человека невозможно. Восстановление нервной ткани, как для элементов центральной нервной системы, так и для элементов периферической нервной системы исключено.