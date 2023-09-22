Врач рассказал о перспективах заморозки человека крионической компанией
Врач-патологоанатом Александр Эдигер прокомментировал деятельность компании по крионической заморозке людей. Он считает, что один из способов отъема денег у травмированных потерей близких людей. Об этом рассказывает Общественная Служба Новостей.
Первая крионическая компания в Евразии «КриоРус» предлагает заморозить тело умершего человека или животного, а также их ДНК. Компания полагает, что через много лет трупы можно будет оживить и вылечить от болезней, из-за которых они умерли. Однако Эдигер утверждает, что «воскресить» замороженного человека невозможно. Восстановление нервной ткани, как для элементов центральной нервной системы, так и для элементов периферической нервной системы исключено.
Специалист также сообщил, что при разморозке тела кристаллы льда разрывают межклеточные структуры. Поэтому патологоанатом считает деятельность компании честным способом отъема денег у населения. «Потому что они в этой ситуации продают не факт замороженного трупа, а надежду на светлое будущее. То есть даже не прогноз, а какую-то слепую веру в то, что наука предложит варианты восстановления в первую очередь нервной ткани с полным восстановлением ее функции», – сказал Эдигер.