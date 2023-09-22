ВОЗ: почти 50% людей с гипертонией не подозревают о ее наличии

Почти половина людей с гипертонией не подозревают о наличии ее у себя. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Выяснилось также, что каждый третий взрослый человек имеет высокое кровяное давление, но без соответствующих симптомов.

© Газета.Ru

По данным ВОЗ, в 2019 году гипертония была диагностирована у 1,3 миллиарда человек во всем мире. Заболевание, по словам ученых, можно контролировать с помощью простых и недорогих лекарств, однако принимает их лишь один человек из пяти.

Что касается образа жизни, эксперты советуют отказаться от вредных привычек, сбалансированно питаться, бороться с лишним весом и регулярно заниматься спортом. А власти, по мнению представителей ВОЗ, должны внедрять правильные стратегии в школах, университетах и на рабочих местах.

В 2023 году ученые Института персонализированной кардиологии Сеченовского Университета Минздрава России совместно со специалистами ИКТИ РАН создали нейросеть RetinAIcheck для определения степени гипертонии и риска инсульта по снимкам глазного дна.