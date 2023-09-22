ВОЗ: почти 50% людей с гипертонией не подозревают о ее наличии

ВОЗ: почти половина людей с гипертонией не подозревают, что она у них есть
Почти половина людей с гипертонией не подозревают о наличии ее у себя. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Выяснилось также, что каждый третий взрослый человек имеет высокое кровяное давление, но без соответствующих симптомов.
По данным ВОЗ, в 2019 году гипертония была диагностирована у 1,3 миллиарда человек во всем мире. Заболевание, по словам ученых, можно контролировать с помощью простых и недорогих лекарств, однако принимает их лишь один человек из пяти.
Что касается образа жизни, эксперты советуют отказаться от вредных привычек, сбалансированно питаться, бороться с лишним весом и регулярно заниматься спортом. А власти, по мнению представителей ВОЗ, должны внедрять правильные стратегии в школах, университетах и на рабочих местах.
В 2023 году ученые Института персонализированной кардиологии Сеченовского Университета Минздрава России совместно со специалистами ИКТИ РАН создали нейросеть RetinAIcheck для определения степени гипертонии и риска инсульта по снимкам глазного дна.
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