«Первыми признаками деменции могут быть какие-то странные фразы, странное поведение. Вообще деменция может развиваться за 10–15 лет до явных проявлений, и триггером может являться стресс, какие-то заболевания, ковид, то есть когда организм проходит через какую-то стрессовую ситуацию. Явные признаки – это обвинения близких в воровстве, забывание простых слов, которые мы используем в обиходе, задавание одних и тех же вопросов. Кто-то замечает, что близкий начал собирать какой-то хлам, причем не всегда это хлам с помойки, это могут быть, например, упаковки от йогуртов, фантики и так далее», – сказала Щеткина.