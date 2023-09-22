Эксперт заявила, что первые признаки деменции можно заметить за 15 лет до проявлений болезни
Развитие деменции может начаться за 10–15 лет до явных проявлений заболевания, среди провоцирующих факторов – стресс и коронавирус. Об этом на пресс-конференции «Жизнь с деменцией: каким рискам она подвергает заболевших, и как защититься от них?» сообщила президент фонда помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус» Александра Щеткина.
«Первыми признаками деменции могут быть какие-то странные фразы, странное поведение. Вообще деменция может развиваться за 10–15 лет до явных проявлений, и триггером может являться стресс, какие-то заболевания, ковид, то есть когда организм проходит через какую-то стрессовую ситуацию. Явные признаки – это обвинения близких в воровстве, забывание простых слов, которые мы используем в обиходе, задавание одних и тех же вопросов. Кто-то замечает, что близкий начал собирать какой-то хлам, причем не всегда это хлам с помойки, это могут быть, например, упаковки от йогуртов, фантики и так далее», – сказала Щеткина.
Она рекомендовала сразу обращаться к врачу при первых признаках заболевания.