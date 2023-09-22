Врач перечислил последствия ежедневной езды на машине

При ежедневной езде на машине и отсутствии даже минимальной физической нагрузки у человека может развиться гиподинамия (ослабление мышечной деятельности). Об этом в эфире «Радио 1» рассказал спортивный врач Илья Мелехин. Кроме того, по его словам, при сидячем образе жизни происходит сильная нагрузка на позвоночник, что чревато смещением позвонков и образованием грыж.

© Газета.ру

«Даже если машина комфортная, хорошая, с амортизаторами, все равно это сидячее положение. От нагрузки на позвоночник часто страдают дальнобойщики. Боли в шейном и поясничном отделах преследуют их постоянно. Все это может сопровождаться болями, даже может образоваться грыжа», — отметил Мелехин.

Людям, проводящим много времени за рулем, он посоветовал делать утреннюю зарядку и выходить на прогулки в вечернее время. Также, по его словам, стоит отказаться от лифта.

Согласно исследованию ученых из Университета Восточной Финляндии, представленному на ежегодном конгрессе европейского общества кардиологов ESC 2023, сидячий образ жизни в детстве связан с повреждением сердца в более взрослом возрасте даже при условии, что у ребенка не было проблем с давлением и нормальный вес.