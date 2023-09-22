Врач назвал основной способ защиты от коронавируса

«Тем не менее вакцинация остаётся самым основным способом защиты. С её помощью создаётся более высокий уровень защитных антител в организме. Второе — механический способ защиты: ношение масок и отсутствие контакта с инфицированным человеком. Третье — здоровый образ жизни, ведь по сути новая коронавирусная инфекция — это вид острой респираторной вирусной инфекции. Чтобы не заразиться респираторными инфекциями, против них необходимо иметь хороший иммунитет. А иммунитет — это правильное питание, сон, полноценный отдых и физическая активность», — заключил эксперт.