Эпидемиолог назвал главные симптомы чумы

Главные симптомы чумы — это лихорадка и интоксикация. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский.

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Специалист сообщил, что чума может протекать в трех формах: бубонная, легочная и кишечная, в зависимости от пути передачи возбудителя.

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«Бубонная чума передается с блохами. Если блохи покусали одного человека, больного чумой, а потом покусали другого человека, то происходит заражение. В природе занос может происходить также от блох животных. Они, как правило, ориентированы на животных, но когда голодны, они могут перескочить и на человека», — заявил он.

«Бубонная чума не передается от человека к человеку без участия блох».

В случае бубонной чумы, по словам Покровского, появляется бубон — сильное болезненное воспаление с покраснением лимфатических узлов, как правило, близко к месту укуса.

«Легочная форма гораздо тяжелее и бывает в том случае, если заражение произошло через легкие. В этом случае развивается тяжелая пневмония, а кашель приводит к разбрызгиванию возбудителя. Эта форма наиболее опасна. Она может вызвать большие эпидемии. Летальность от этой формы болезни очень большая, приближается к ста процентам», — предупредил эпидемиолог.

Кишечной же формой человек может заразиться, если в пищу попало животное, умершее от чумы. В такой форме наблюдаются кишечные симптомы, но главные — те же: лихорадка и интоксикация, сообщил специалист.

Очень трудно себе представить, что сейчас может быть массовое заражение чумой. Кроме того, сегодня она очень легко лечится с помощью современных антибиотиков, если, конечно, начать лечение вовремя, — Вадим Покровский

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила России на сегодняшний день нет.

19 июля на северо-западе Китая обнаружили случай заражения бубонной чумой. Больной вернулся в населенный пункт из автономного района Внутренняя Монголия.