Вирусолог раскрыл главную причину появления новых штаммов COVID-19

Появление новых штаммов коронавируса связано с тем, что он постоянно мутирует на фоне растущей заболеваемости, объяснил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский. О растущей опасности заболевания это не говорит, подчеркнул он в беседе с «Общественной службой новостей».

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«Вирус мутирует. Почему? Очень просто — это статистика. Когда случаев заболевания вирусом в популяции много, то шанс появления новых вариантов выше», — пояснил профессор.

При это он подчеркнул, что растут шансы на появление более контагиозных штаммов, так как вирусы учатся уходить от антител, появившихся при ранее перенесенных инфекциях.

Люди сейчас стали больше заболевать, так как осенью иммунитет снижается, а сам вирус уже становится сезонным ОРВИ, добавил Аграновский. Текущий подъем заболеваемости находится в пределах ожидаемых значений, подчеркнул он.

При этом жителям все же стоит выполнять рекомендации медиков, заключил специалист.

Вирусологи также сообщали, что новый штамм ковида «пирола» имеет множество мутаций, однако не является опасным.