Нарколог Игорь Лазарев отметил, что у психических заболеваний, в том числе пограничного уровня, есть сезонность. Алкоголизм в этом плане — не исключение.

Эксперт пояснил, что существуют общие биохимические механизмы развития депрессии и зависимости. Они могут быть связаны, например, с изменением светового дня.

При этом врач отметил, что без предрасположенности, в том числе социальных факторов и воспитания, просто так человек не станет зависим.

Лазарев добавил, что прямой связи между временами года и потоком клиентов нет. Поток часто возрастает и летом, потому что многие люди находятся в отпусках, а отдых сопровождается употреблением алкоголя.

По словам эксперта, алкоголизм — это мультифакториальное заболевание, у которого очень много причин. Срыв происходит под влиянием нескольких факторов, а не только времени года, передает Neva.Today.

Безопасной доли алкоголя попросту нет, считает доктор медицинских наук, профессор ВолгГМУ Михаил Стаценко. От токсического воздействия алкоголя страдают практически все органы, передает его слова «360».