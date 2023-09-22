Нарколог Лазарев рассказал, существует ли сезонность у алкоголизма
Нарколог Игорь Лазарев отметил, что у психических заболеваний, в том числе пограничного уровня, есть сезонность. Алкоголизм в этом плане — не исключение.
Эксперт пояснил, что существуют общие биохимические механизмы развития депрессии и зависимости. Они могут быть связаны, например, с изменением светового дня.
При этом врач отметил, что без предрасположенности, в том числе социальных факторов и воспитания, просто так человек не станет зависим.
Лазарев добавил, что прямой связи между временами года и потоком клиентов нет. Поток часто возрастает и летом, потому что многие люди находятся в отпусках, а отдых сопровождается употреблением алкоголя.
По словам эксперта, алкоголизм — это мультифакториальное заболевание, у которого очень много причин. Срыв происходит под влиянием нескольких факторов, а не только времени года, передает Neva.Today.
Безопасной доли алкоголя попросту нет, считает доктор медицинских наук, профессор ВолгГМУ Михаил Стаценко. От токсического воздействия алкоголя страдают практически все органы, передает его слова «360».
Психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов предупредил, что людям лучше не лечить похмелье рассолом и томатным соком. Как отметил специалист, в таких случаях лучше отдать предпочтение приему сорбентов, плотному завтраку, супам, при этом ограничить физическую активность.