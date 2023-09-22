Вирусолог опроверг возвращение «смертоносного» штамма «Дельта»

В социальных сетях активно распространяют сообщение о том, что в Россию возвращается штамм коронавируса «Дельта», который якобы стал намного смертоноснее и часто проходит бессимптомно. Однако бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU сообщил, что распространяемое сообщение является «информационным шумом». Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков.