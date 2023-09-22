Невролог перечислила первые симптомы болезни Альцгеймера

Врач-невролог высшей категории Евгения Наумова назвала симптомы болезни Альцгеймера, которые возникают на начальной стадии.

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Эксперт пояснила, что болезнь Альцгеймера — это нейродегенеративное заболевание, при котором происходит накопление в мозге патологических белков. Со временем эти белки активизируют процесс гибели нервных клеток головного мозга.

По словам Наумовой, чаще всего заболевание начинается с ухудшения кратковременной памяти. Человек не помнит, куда положил ту или иную вещь, куда планировал идти, забывает недавно прочитанное. Затем снижается память на более далекие события жизни, возникают нарушения в речи, выполнении бытовых навыков. Развиваются депрессия, апатия, иногда проявляется агрессивное поведение.

Наумова подчеркнула, что если подобные симптомы наблюдаются у старших родственников, то нужно обратиться за консультацией к врачу-неврологу, чтобы провести определенные тесты для выявления начальной стадии заболевания, передает РИАМО.

В свою очередь врач-невролог Андрей Емелин рассказал, что болезнь Альцгеймера начинается с потери интереса пожилого человека к окружающей действительности, утраты желания заниматься хобби, игнорирования своих увлечений, передает «МИР 24».