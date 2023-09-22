Врач назвала опасные препараты от кашля

Обычное течение ОРВИ, сезон которых начался в России, температура, насморк и кашель. И кашель обычно пугает россиян сильнее всего. Врач-педиатр перечислила, какие популярные препараты от кашля не только не помогут, но и ухудшат состояние.

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Врач-педиатр Лусине Чеботарева в своих соцсетях рассказала о том, что при любом кашле врачи обычно назначают муколитики – по-другому их называют еще «отхаркивающими» средствами. Однако именно эти препараты не только не помогают, но еще и затягивают течение кашля, а могут и ухудшить состояние.

Как объяснила врач, кашель при ОРВИ появляется из-за воспаления с отеком или спазма дыхательных путей. Качество мокроты, как понятно из описания тут вообще не при чем: нужно просто увеличить просвет, снять воспаление или спазм – дальше мокрота выйдет сама собой.

Соответственно, нужно убирать это состояние, а не заниматься мокротой: делать ингаляции с гормонами для снятия воспаления или с бронхолитиками для того, чтобы избавиться от обструкции (спазма и воспаления) в бронхах. При этом, лечат только состояния, которые угрожают жизни и здоровью, а не любой кашель: стенозы и обструкции. Все остальное проходит само: нужно только время, обильное питье и влажный прохладный воздух.

Что произойдет, если при отеке или спазме пить «отхаркивающие»? Эти лекарства действуют немного не так, как говорят в рекламе: не просто разжижают мокроту. Они заставляют бронхи вырабатывать еще больше мокроты. А дыхательные пути и без того воспалены и сужены – так можно усугубить свое состояние и только оттянуть время выздоровления.