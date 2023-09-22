Найден новый способ вылечить никотиновую зависимость

Ученые Медицинской школы Университета Миссури нашли новый способ вылечить никотиновую зависимость. Результаты опубликованы в журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.

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В работе приняли участие 37 участников со средним возрастом около 40 лет. Главной целью авторов было изучить влияние транскраниальной магнитной стимуляции с тета-импульсами (TBS) на тягу к курению. TBS — сильные и изменчивые магнитные импульсы, которые влияют на активность мозга и бывают двух форм: непрерывные (cTBS) и прерывистые (iTBS). В первом случае на пациента воздействуют тремя импульсами в течение 40 секунд, а во втором применяют одно и то же количество импульсов нерегулярно в течение 190 секунд.

В ходе экспериментов было выявлено, что при воздействии на правую нижнюю лобную извилину любой из форм TBS у испытуемых улучшался самоконтроль, а также наблюдалось снижение тяги к курению.