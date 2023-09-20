Врач назвал неочевидную причину проблем с зубами

Врач-реабилитолог, телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал стресс неочевидной причиной проблем с зубами. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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На вопрос о том, действительно ли стресс может приводить к проблемам с зубами, гостья передачи ответила положительно. Специалист подтвердил предположение женщины.

«Стресс стимулирует дополнительный расход магния и кальция, соответственно, они начинают выводиться из организма», — объяснил Агапкин.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданные причины головной боли. По словам специалиста, недуг может проявляться из-за проблем с зубами и суставами.