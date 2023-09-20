Терапевт заявил, что состояние здоровья нельзя определить по радужкам

В социальных сетях расходится информация о том, что по рисунку и пятнам радужки глаза можно определить состояние здоровья человека. Однако врач-терапевт Алексей Хухрев сообщил, что это не так. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют проект по опровержению фейков.

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«Этой информации сто лет в обед. Практически ни во что это конкретно не вылилось. Серьезные медицинские учреждения, комиссии, сообщества этот метод не признают», — сказал Хухрев в беседе с корреспондентом URA.RU.

В официальной медицине иридология радужки не является научно подтвержденным методом. Его не используют в рамках зрительной диагностики. Выявить какие-либо проблемы в здоровье у человека можно лишь по состоянию белков глаз и век.