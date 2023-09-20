Врач назвал симптомы нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса "Пирола" продолжает активно распространяться за рубежом. Впервые мутацию обнаружили в Дании еще в июле. Затем она распространилась в США, Канаде, Великобритании и ряде других стран. Рассказываем, что известно о свойствах нового штамма, какие симптомы он вызывает, а также угрожает ли России.

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Все тот же "Омикрон"?

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В РФ не выявлено случаев заражения новой мутацией коронавируса, которая получила название "Пирола". Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Кроме того, по ее словам, этот вариант инфекции нельзя назвать более заразным.

"Во-первых, он не более заразный, это все тот же "Омикрон", только, опять же, его разновидность, сначала была паника о том, что он более заразный, но в последующем ученые из Швеции и Китая опровергли это", - Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Пшеничная добавила, что ситуация с COVID-19 по стране в целом не должна вызывать беспокойство. Она пояснила, что осень традиционно является порой респираторных вирусных инфекций. Более того, в сравнении с 2022 годом в сентябре заболеваемость снизилась в 41 раз.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ есть тесты, которые выявляют новую мутацию. Также имеются эффективные лекарства и вакцины для борьбы с ней.

"Обнoвленные вакцины, созданные специально под вариант "Омикрон", эффективны в плане снижения тяжелых фoрм заболевания и числа гoспитализаций", – подчеркнули в ведомстве.

Новый штамм коронавируса "Пирола" был впервые зафиксирован в Дании еще в июле. Затем мутацию обнаружили в США, Канаде, Великобритании, ряде других европейских стран, Таиланде, Израиле и Южной Африке. Сообщений о летальных случаях из-за "Пиролы" не поступало, введение жестких ограничений, в том числе локдаунов, за рубежом пока не рассматривают.

Что касается России, то в Роспотребнадзоре 16 сентября рассказали, что не видят основания даже для возвращения масочного режима. Тем не менее ограничительные меры могут объявлять в отдельных учреждениях, уточнили в ведомстве.

Какие симптомы вызывает?

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал Москве 24, что вариант "Пирола" пока не проявил каких-либо свойств, которые отличали бы его от других вариантов "Омикрона". Известно, что он имеет около 30 дополнительных мутаций, значение которых еще не ясно. Тем не менее рекомендации, которые помогут снизить вероятность заражения инфекцией, не изменились.

"Следует регулярно мыть руки, носить маску, не посещать места большого скопления людей, а главное, своевременно прививаться, примерно раз в год", – говорит Альтштейн.

Схожее мнение в беседе с Москвой 24 выразил и врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, в тех странах, где "Пирола" распространилась раньше, статистика не выявила увеличение риска госпитализации или летального исхода.

"По статистике ничего сверхъестественного в "Пироле" нет. Всемирная организация здравоохранения выразила озабоченность этим штаммом только из-за того, что в его S-белке много мутаций. Но, видимо, эти мутации не привели к изменению свойств. Это просто другая вариация "Омикрона", - Владимир Болибок, врач – аллерголог-иммунолог.

В связи с этим симптомы заболевания не изменились по сравнению с предыдущими вариантами "Омикрона". По данным иностранных специалистов, к ним относятся заложенность носа, сухой кашель, боль в горле и изменение температуры тела.

"Особенностью всех вариаций "Омикрона" можно назвать слабость, не соответствующую состоянию заболевшего. Человек выздоровел или не очень сильно болеет, но испытывает ее. Также может наблюдаться как повышение температуры, так и понижение", – говорит специалист.

При этом наиболее опасными при заболевании COVID-19 являются осложнения в виде обострения других недугов.

"Появляются часто жалобы на обострение аутоиммунных заболеваний, таких как сахарный диабет, обостряются боль в суставах, болезни, связанные с нарушением свертываемости крови", – подчеркнул врач.