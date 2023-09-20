Заболеваемость COVID-19 в Москве в 8 раз ниже прошлогодних показателей

"Если говорить о ковиде, то ситуация более благоприятная. На сегодняшний день заболеваемость в восемь раз меньше, чем в прошлом году. В среднем в день заболевают где-то около 700 человек. Что ОРВИ, что ковид на сегодняшний день в основном протекает в форме обычной простуды. Она, как правило, не вызывает тяжелого течения, и тяжелое течение [болезни] бывает чаще всего у людей пожилого возраста, у людей с ослабленным здоровьем, которые страдают несколькими хроническими заболеваниями. И это подтверждается цифрами по госпитализации. Госпитализация на сегодняшний день у нас очень небольшая, меньше 1%", - сказала Ракова.