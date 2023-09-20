Онищенко оценил степень угрозы нового штамма коронавируса

Россия сейчас имеет дело с субвариантом штамма коронавируса «омикрон», а не с новым вариантом, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель президента Российской академии образования, академик РАН и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Информация о том, что новый субвариант «омикрона» более заразителен, чем предыдущий пока не подтверждена, однако, по его словам, это вполне ожидаемо. Кроме того, научных данных о том, что этот субвариант тяжелее переносится, пока нет, добавил он.

Если говорить объективно, то мы сейчас имеем дело не с новым штаммом, а с «омикроном». Это та же линия «омикрона», просто его субвариант. <...> То что он более контагиозен, чем предыдущий вариант вируса, то это пока предположения. Но в принципе так и должно быть, — сказал он.

Любой штамм, начиная от классического, который появился в декабре 2019 года, с каждым новым вариантом становится более контагиозен, что лежит в основе его парадигмы развития, подчеркнул Онищенко.

Ученый добавил, что показатели заболеваемости COVID-19 в сентябре 2023 года ниже, сравнительно с тем же месяцем предыдущих годов, начиная с декабря 2019 года.

Что касается тяжести заболевания, то новых научных и объективных данных о том, что он более тяжелый, чем «омикрон» или другие — таких данных нет, — заявил он.

Академик порекомендовал вакцинироваться, одеваться по сезону, соблюдать режим сна и питания, чтобы избежать заражения этой инфекцией.