Почти половина россиян никогда не оформляли больничный

Почти половина (47%) сотрудников никогда не оформляли больничный, сообщили "Российской газете" в "Авито Работа". А треть (29%) даже не знают, как это делается.

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"Некоторые сотрудники не оформляют больничный, так как боятся потерять в доходе и считают процесс оформления непонятным", - отмечает директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

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Хотя процедура оформления больничных становится проще и прозрачнее с каждым годом. В 2023 году при стаже менее пяти лет больничный оплачивается из расчета 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет - 80%, а более восьми лет - 100% среднего заработка.

"Важно отметить, что сейчас можно получить электронный больничный лист, что делает процедуру еще удобнее", - отмечает Пучков.

В первую очередь от оформления больничных отказываются молодые сотрудники, стаж которых не достиг восьми лет, считает Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России.

"Примерно половина работников, как показывает практика, продолжают ходить на работу простуженными, часто заражая окружающих", - констатирует он.

Около 40% компаний требуют, чтобы работники оставались дома с признаками недомогания и температурой. Во время эпидемий многие компании организовывали на входе контроль здоровья сотрудников.

"Эта практика стала массовой во время эпидемии ковида, но сохранилась в ряде мест и до сегодняшнего дня", - говорит он.

Но и сторонников "перенести болезнь на ногах" среди руководителей много. Треть работодателей не приветствуют, когда работники берут больничные. Примерно в четверти случаев они рекомендуют сотрудникам перейти на удаленку, рассказывает Селезнев.

Неразвитой практикой делегирования объясняет это явление Анна Евсюкова, директор Центра развития карьеры РАНХиГС. Сотрудники не могут поручить другим выполнение своих обязанностей и остановить рабочий процесс на время болезни.

"К сожалению, в России пока не сформировалась культура здоровья и внимательного отношения к своей физической форме", - констатирует Селезнев.

Треть тех, кто взял больничный, продолжают работать дома или появляясь на работе.