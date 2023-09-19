Психолог рассказала о взаимосвязи стресса и хронических заболеваний

Психолог Соловьёва: стресс может усилить предпосылки к хроническим заболеваниям
Психолог Елена Соловьёва выразила мнение, что стресс способен усилить предпосылки к хроническим заболеваниям.
«Если вы всё время находитесь в каких-то стрессах, положительных или отрицательных, то мы лишаем организм возможности так называемого гомеостаза», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, стресс — это состояние сильнейшего психологического и физического напряжения, как реакция на определённые обстоятельства.
«Люди, как правило, заблуждаются, думая, что стресс — это только про негатив», — сказала Соловьёва.
Как считает эксперт, такие положительные ситуации, как значимые покупки, достижения, победы, тоже можно считать стрессом.