Психотерапевт: как понять, что у вас депрессия, а не просто осенняя хандра

Многие россияне с начала осени жалуются на депрессивное состояние. Психолог-психотерапевт Тамерлан Занников объяснил, как отличить реальную депрессию от осенней хандры. Об этом он рассказал «Радио 1».

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По словам специалиста, практически у всех людей осенью настроение становится хуже из-за смены погоды, начала учебы или же изменения пейзажа за окном.

Специалист объяснил, что депрессию можно выявить по нескольким факторам. Одни из них - бессонница и навязчивые мысли, которые постоянно крутятся в голове так, что человек не может от них "убежать".

Кроме того, у людей с депрессией портится или полностью пропадает аппетит, может начаться тремор, апатия, невроз.

Симптомом депрессии может стать вялость, потеря интереса ко всему внешнему миру, к своим хобби, таких людей больше не интересуют ни близкие люди, ни работа, ни подарки.

Важно, что при осенней хандре вы еще можете встать и сделать что-то, пойти на работу, пообщаться с близкими, испытываете наслаждение хоть от чего-то, а при депрессии человек не может делать буквально ничего.