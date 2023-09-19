Инфекционист рассказала об опасности штамма COVID-19 «пирола»

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом может быть зафиксирован в России в начале октября, в страну пришел новый штамм «пирола», однако специалисты не могут точно спрогнозировать его распространение. Об этом заявила врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой».

© Unsplash

По словам медика, пока сложно предположить, с чем связан подъем заболеваемости, и нельзя утверждать, что новый тип доминирует над другими подвидами.

«Пока даже эксперты ВОЗ и ведущие организации здравоохранения не смогут дать точные прогнозы его распространения. Но если свойства этого вида инфекции будут сильнее предыдущих штаммов, заболеваемость заметно вырастет», — указала Мескина.

Как отметила специалист, новый тип вируса стал более агрессивным в сравнении с предыдущими, это может снизить коллективный иммунитет. Однако если «пирола» не подавит варианты-предшественники, сильного всплеска не случится. В то же время Мескина предупредила, что осенью параллельно циркулируют разные вирусы, и это может осложнять течение заболевания. Эксперт напомнила о ситуации осенью прошлого года.

«Особенно часто болели дети. Но даже повышенная заражаемость никак не повлияла на смертность. Так что нельзя предугадать, как поведет себя новый тип вируса при встрече с гриппом или ОРВИ сейчас», — указала Мескина.