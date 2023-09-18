Житель Дагестана похудел на 10 килограммов за 2,5 часа

В Республике Дагестан мужчина побил мировой рекорд, похудев на 10 килограммов за 2,5 часа во время пробежки. Об этом сообщает РГВК «Дагестан».

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По данным источника, 69-летний житель села Муги Акушинского района принял участие в Забеге Атлетика на 21 километр. В ходе пробежки мужчина потерял в весе около 10 килограммов — такое быстрое похудение зафиксировали впервые.

Мужчина не первый раз теряет вес за считанные часы. По его словам, в предыдущий раз ему удалось похудеть на 9,3 килограмма за 5 часов.

Многие пытались повторить подобное, но ни у кого не получалось, отмечает россиянин. Многие даже попадали в больницу после экспериментов с экстремально быстрой потерей веса.