Женщина съела испорченную рыбу и осталась без конечностей

Женщина из США лишилась конечностей после ужина, на котором съела рыбу. Об этом рассказали в New York Post.

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В Калифорнии женщина сорока лет по имени Лаура Барахас съела рыбу, зараженную опасными бактериями. После этого ее госпитализировали, и в больнице у нее начался сепсис.

«Врачи ввели ее в медикаментозную кому. У нее почернели пальцы на руках и ногах и губы, отказали почки», – поделилась близкая подруга пострадавшей.

Из-за начавшегося сепсиса врачи были вынуждены ампутировать женщине конечности, передает «Газета.ру». Эксперты установили, что в рыбе, которую она съела, были бактерии Vibrio Vulnificus, которых называют «пожирателями плоти».

Эти организмы провоцируют расстройство кишечника, а если рыба не подверглась нормальной термообработке, то бактерии начинают размножаться внутри человека с высокой скоростью, из-за чего и развивается сепсис.