JAD: пациенты с сильной депрессией сохраняют способность радоваться жизни

Британские исследователи из Лондонского университета изучили реакции людей, страдающих от большой депрессии — клинического состояния, в котором люди постоянно испытывают сильное чувство печали, безнадежности и отсутствия интереса к повседневной деятельности. Оказалось, что даже с таким диагнозом человек способен испытывать положительные эмоции. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

© Газета.Ru

Специалисты изучили результаты опроса 1710 участников из разных стран. Добровольцам предложили тест для оценки субъективного качества различных аспектов своей жизни.

Результаты показали, что все пациенты с депрессией негативно оценивали такие сферы, как физическое здоровье и финансовое положение. Однако на вопросы об отношениях, семье и окружающей среде большинство добровольцев сообщали, что удовлетворены текущим положением дел.

По словам исследователей, выводы говорят о том, что большая депрессия не приводит к негативному восприятию жизни в целом, поскольку у людей сохраняется способность испытывать положительные эмоции по отдельным поводам.