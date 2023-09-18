Врач назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе

Доктор медицинских наук, кардиолог Элизабет Клодас рассказала, без какой еды уже не представляет завтрака или ужина. Как отметила специалист, среди основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний - высокий уровень холестерина, повышение давления и сахара в крови, избыточный вес и плохое (несбалансированное) питание в целом. То есть во многом развитие опасных недугов со стороны сердца и сосудов связано с тем, что мы едим, отметила врач в интервью Eatthis.com.

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В связи с этим Элизабет Клодас перечислила продукты, которые в первую очередь необходимы для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы человека. На первом месте - полезные жиры, отметила кардиолог.

"Жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительным действием, помогают разжижать кровь, предотвращая образование тромбов", - уточнила Клодас, добавив, что, например, жирная рыба способствует снижению давления и помогает повысить уровень "хорошего" холестерина, одновременно снижая уровень триглицеридов.

Чтобы насытить организм важными для сердца антиоксидантами врач предложила включить в меню апельсины, помидоры, ягоды. Из десертов и напитков - горький шоколад и зеленый чай.

Кроме того, важнейший аспект здорового и полноценного питания - клетчатка (овощи, фрукты, цельнозерновые продукты).