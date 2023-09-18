Врач онкодиспансера рассказала о влиянии спиртных напитков на здоровье

"Алкоголь - это токсичное, психоактивное вещество, вызывающее зависимость. Международным агентством по изучению рака алкоголь классифицирован как канцерогенное вещество 1-й группы. Алкоголь способствует развитию по меньшей мере 7 видов рака, в том числе наиболее распространенных - колоректального рака и рака молочной железы", - сообщила врач.

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Этанол, содержащийся в спиртных напитках, вызывает рак посредством биологических процессов, связанных с распадом вещества в организме человека. Молекула этанола хорошо растворяется в воде и жирах, поэтому легко проникает практически во все ткани, оказывая пагубное действие на организм.

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При употреблении спиртных напитков повреждаются слизистые оболочки пищеварительного тракта. Это приводит к развитию различных хронических заболеваний полости рта, глотки, гортани, пищевода, желудка, некоторые из которых являются предопухолевыми.

Наибольшему повреждению при злоупотреблении алкоголем подвергается печень. Даже малейшая доза этанола способна вызвать непоправимые последствия в виде разрушения здоровой ткани органа. После отмирания клеток пустые участки зарастают жиром и соединительными тканями. Начинается процесс злокачественного перерождения клеток органа, возникает цирроз, а далее - рак печени. Это онкологическое заболевание, характеризующееся особо агрессивным течением и неблагоприятным прогнозом.

Этанол усиливает продукцию женского полового гормона - эстрогена. Женщины, злоупотребляющие алкогольными напитками, относятся к группе риска по возникновению раковых заболеваний всей репродуктивной системы.

Безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не существует.