Определены эволюционные механизмы развития ожирения

Специалисты из Школы биомедицинских наук Кентского государственного университета (США) определили эволюционные механизмы развития ожирения у людей и других приматов. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

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В ходе работы авторы изучили иннервацию нейропептида Y (NPY) в прилежащем ядре головного мозга у различных видов приматов, включая людей. Ученые были сосредоточены на том, чтобы выявить его роль в эволюции мозга, в формировании зависимостей и расстройств пищевого поведения. Для этого они проанализировали образцы мозга 74 приматов, где семь были представителями Homo sapiens, а 13 — человекоподобными обезьянами.

Команда обнаружила, что сочетание повышенного содержания NPY и дофамина в прилежащем ядре, вероятно, способствовало ускорению развития мозга у человека. Они также предположили, что эта же комбинация сделала людей уязвимыми к расстройствам пищевого поведения и злоупотреблению психоактивными веществами. Таким образом, аддиктивные расстройства могут иметь эволюционное происхождение.