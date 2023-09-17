Невролог рассказал, как отсрочить остеохондроз

Остеохондроз – процесс старения позвоночника, в ходе которого истощаются хрящи межпозвонковых дисков и костной ткани позвонков. Этот процесс естественный и необратимый.

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«Остановить или вылечить остеохондроз невозможно, но его развитие вполне можно замедлить», – передает слова Алмазова издание «ДокторПитер».

По его словам, профилактика остеохондроза заключается в укреплении мышц спины и поддержке позвоночника в правильном положении. Алмазов рекомендует как можно чаще менять положение тела и чередовать работу с физической активностью. В этом помогут регулярные перерывы, в которые можно встать из-за стола, немного походить и сделать пару упражнений. Помимо этого, врач рекомендует обратить внимание на рабочее место. Если человек работает за компьютером, то монитор должен быть расположен по центру стола на расстоянии 50–60 сантиметров от глаз. При этом, локти должны полностью лежать на столешнице.

Рабочий стул должен надежно поддерживать спину в ровном положении. Алмазов обратил внимание, что необходимо выбирать «правильные» матрас и подушки. Они должны обеспечивать позвоночнику и шее возможность хорошо отдохнуть и расслабиться. В этом помогут ортопедические или анатомические модели.