Венеролог развеяла миф, что ЗППП можно подхватить в общественном туалете

Дерматовенеролог из Ярославля Светлана Зудилова поделилась с журналистами портала 76.ru советами по правильному посещению общественных туалетов и подчеркнула важность соблюдения личной гигиены в таких местах.

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Врач отметила, что общественные туалеты часто могут быть загрязненными и являются не самыми гигиеничными местами. Она рекомендует как детям, так и взрослым избегать посещения общественных унитазов, если это возможно. Однако, если нет другого выбора, то важно соблюдать определенные меры предосторожности.

Первое правило, подчеркнутое Зудиловой, заключается в том, чтобы не садиться на унитаз голой попой, особенно если он не покрыт. В таких случаях следует предпринимать меры для минимизации контакта с поверхностью. Если унитаз грязный, следует вызвать уборщицу или обратиться к администрации, чтобы привести туалет в порядок.

Эксперт также уточнила, что большинство средств для чистки унитазов содержат хлор и могут использоваться в качестве антисептиков.

Особое внимание следует уделить женщинам, которые, по природе своей, чаще прикасаются к поверхности унитаза. При этом заболевания, передающиеся половым путем, в туалете получить нельзя, так как человеческая кожа не пропустит такие вирусы. Однако на поверхности унитаза может находиться большое количество различных бактерий и грязи.