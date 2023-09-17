Ученые назвали запах, который поможет снизить тревожность на приеме у стоматолога

Интересный эксперимент провели ученые в одной из стоматологических клиник.

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В исследовании, проведенном специалистами медуниверситета Вены, приняли участие 200 пациентов. Результаты работы опубликованы в издании Men Today.

Все пациенты были разделены на 4 группы. Первым двум группам предлагали понюхать апельсины и лаванду, третья группа слушала спокойную музыку. Участники четвертой группы не получали никакой стимуляции.

Проанализировав полученные результаты, ученые пришли к выводу, что эфирные масла цитрусовых могут повышать настроение, снижать уровень тревожности, оказывать тонизирующее действие.

Пациенты из первой и второй группы меньше волновались, у них было хорошее настроение перед приемом стоматолога.