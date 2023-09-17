Ученые назвали запах, который поможет снизить тревожность на приеме у стоматолога
Интересный эксперимент провели ученые в одной из стоматологических клиник.
В исследовании, проведенном специалистами медуниверситета Вены, приняли участие 200 пациентов. Результаты работы опубликованы в издании Men Today.
Все пациенты были разделены на 4 группы. Первым двум группам предлагали понюхать апельсины и лаванду, третья группа слушала спокойную музыку. Участники четвертой группы не получали никакой стимуляции.
Проанализировав полученные результаты, ученые пришли к выводу, что эфирные масла цитрусовых могут повышать настроение, снижать уровень тревожности, оказывать тонизирующее действие.
Пациенты из первой и второй группы меньше волновались, у них было хорошее настроение перед приемом стоматолога.
Напомним, что статья носит информационный характер и не заменяет консультации специалиста.