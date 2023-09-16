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Новый вирус клещевого энцефалита выявили в Забайкалье

Новый субтип вируса клещевого энцефалита был выявлен на территории Забайкальского края. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции регионального Роспотребнадзора.

Новый вирус клещевого энцефалита выявили в Забайкалье
© Zab

«Произошло это буквально два года назад. Вирус назвали «Байкальский». Он здесь была всегда. Просто началось системное изучение генома вируса клещевого энцефалита, тогда и оказалось, что есть неизвестный науки вирус», - рассказал главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» Александр Туранов.

Он добавил, что вакцины против выявленного вируса ещё нет, а заболевание им протекает тяжело.

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