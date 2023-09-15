Физические упражнения снижают боли в шее

Немецкие ученые из Университета медицинских наук в Бохуме в ходе исследования пришли к выводу, что систематические занятия физкультурой приводят к уменьшению хронических болей в шее.

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Изучив результаты 5 аналогичных научных изысканий с участием 1722 человек, специалисты выяснили, что те люди, которые регулярно уделяют время физическим упражнениям, смогли практически на год избавиться от постоянных болей в шее. Особенно это было характерно для офисных работников, сообщает редакция издания Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy.