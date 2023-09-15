В Турции 9 человек заразились новым штаммом коронавируса «Эрис»

По его словам, этот штамм имеет пониженную степень патогенности. Министр также отметил, что меры сдерживания коронавирусной инфекции в Турции не изменятся, а ситуация с распространением этого штамма наблюдается и в других странах. Всемирная организация здравоохранения объявила, что «Эрис» перенесен из списка для мониторинга в список штаммов, вызывающих интерес.