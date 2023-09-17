Врач перечислил виды рака, которые угрожают молодежи

«Если говорить об онкологии в целом, то рак — это «привилегия» лиц пожилого возраста. Для развития рака нужно время. Когда мы говорим, что рак молодеет, мы должны рассматривать такие локализации, как рак молочной железы, рак шейки матки, рак кожи, эти разновидности всё чаще стали появляться у молодых. Например, рак лёгкого возникает с очень большой вероятностью при курении 1,5-2 пачек в день 15-20 лет. Сейчас в основном болеют раком молочной железы люди от 30 до 50 лет, всё больше встречаем женщин в тридцатилетнем возрасте», — прокомментировал медик.