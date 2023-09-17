Врач перечислил виды рака, которые угрожают молодежи

У молодых людей чаще всего диагностируют рак молочной железы, шейки матки и кожи. Об этом рассказал руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко в пресс-центре НСН.
«Если говорить об онкологии в целом, то рак — это «привилегия» лиц пожилого возраста. Для развития рака нужно время. Когда мы говорим, что рак молодеет, мы должны рассматривать такие локализации, как рак молочной железы, рак шейки матки, рак кожи, эти разновидности всё чаще стали появляться у молодых. Например, рак лёгкого возникает с очень большой вероятностью при курении 1,5-2 пачек в день 15-20 лет. Сейчас в основном болеют раком молочной железы люди от 30 до 50 лет, всё больше встречаем женщин в тридцатилетнем возрасте», — прокомментировал медик.
По словам Странадко, за последние 30 лет число случаев заболевания раком среди взрослых людей в возрасте до 50 лет выросло на 79%, а количество летальных исходов в этой возрастной категории — на 27%. Ежегодно от онкологии умирают 300 тысяч россиян, добавил врач.
Онкогинеколог назвал наиболее частые причины развития рака шейки матки.