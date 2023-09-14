Врач назвала неожиданные причины боли в ушах

Врач Спирочкина назвала неожиданные причины боли в ушах
Боль в ушах может быть связана не только с отитом. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщила врач общей практики, заведующая терапевтическим отделением Елена Спирочкина.
"Есть несколько причин боли в ушах, не связанных с отитом: например, она может возникать при черепно-мозговой травме. В этом случае боль острая и сопровождается шумом в ушах. Если кашель, жевание, прием горячих и холодных напитков провоцируют боль, то речь может идти о невралгии языкоглоточного нерва. При этом боль чувствуется в корне языка и отдает в ухо", — сказала она.
Кроме того, боль в ушах может сигнализировать о пародонтозе, пульпите, кариесе жевательных зубов и периодонтите, пишет «Подмосковье сегодня».
Шум в ушах может свидетельствовать не только о последствиях травм головы, но и о развитии смертельно опасных болезней. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-эндокринолог Александр Лесков.