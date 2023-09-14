Врач назвала неожиданные причины боли в ушах

"Есть несколько причин боли в ушах, не связанных с отитом: например, она может возникать при черепно-мозговой травме. В этом случае боль острая и сопровождается шумом в ушах. Если кашель, жевание, прием горячих и холодных напитков провоцируют боль, то речь может идти о невралгии языкоглоточного нерва. При этом боль чувствуется в корне языка и отдает в ухо", — сказала она.