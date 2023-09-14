Эксперты рассказали о влиянии кофе на сердце и желудок

Употребление кофе может повышать риск развития сердечной недостаточности, тахикардии, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний, а также вызывать раздражение желудка, обострение гастрита и язвенной болезни. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре 14 сентября.

© Unsplash

Как говорится в соцсетях надзорного ведомства, содержащийся в напитке кофеин может оказывать стимулирующее действие на центральную нервную систему, что в свою очередь провоцирует развитие беспокойства и бессонницы. Кроме того, употребление кофе может привести к повышению артериального давления.

В Роспотребнадзоре отмечают, что при отсутствии проблем со сном, сердцем или желудком, умеренное потребление кофе организму не навредит, но в случае наличия каких-либо заболеваний необходимо быть аккуратнее с этим напитком и при необходимости посоветоваться с врачом.

При этом содержащиеся в кофе химические вещества могут оказывать и положительное влияние на здоровье человека. Так, в нем присутствуют витамины В1, В2, РР, фосфор, магний, хром, марганец, калий, кобальт и другие полезные микроэлементы, а кофеин также стимулирует производство выработку серотонина и дофамина, которые еще называют «гормонами счастья».