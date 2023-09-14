Врачи рассказали, как развиваются симптомы сибирской язвы

В Богучарском и Кантемировском районах Воронежской области у восьми человек было подтверждено заражение сибирской язвой.

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Врачи рассказали, как развиваются симптомы этого заболевания.

Сначала на коже возникают красные пятна, которые причиняют массу неудобств, появляется выраженный зуд.

Постепенно пятно трансформируется и превращается в пузырь, в котором скапливаются жидкость и гной. Затем кожный покров разрывается, содержимое выходит наружу, а на коже остается болезненная язва. На фоне высыпаний происходит повышение температуры тела. Отмечаются тяжелые и выраженные симптомы интоксикации.

Врачи отмечают, что при разрыве пузырей на коже происходит выделение жидкости, которая содержит в себе возбудителя болезни. В этот период человек крайне заразен. Жидкость высыхает и поднимается в виде пыли в воздух, при этом возбудители сохраняют свою жизнеспособность.

Для лечения сибирской язвы применяются антибиотики — они показали хороший терапевтический эффект, сообщает RuNews24.ru.

12 сентября стало известно, что число госпитализированных людей из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области выросло до девяти, передает RT.