Клюква противопоказана людям с диабетом и язвой желудка
Несмотря на массу полезных качеств, клюква может быть опасна для здоровья в отдельных случаях. Так, употреблять ее в пищу нельзя людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом и сахарным диабетом, выяснила "Общественная служба новостей".
Противопоказана клюква также людям с ослабленной зубной эмалью, так как может разрушить ее еще сильнее из-за повышенной кислотности. Не рекомендуется есть ягоды также во время приема препаратов, способных понижать свертываемость крови – клюква может усилить их эффект и спровоцировать усиленную кровоточивость.
Также врачи не советуют есть клюкву вместе с продуктами с высоким содержанием щавелевой кислоты, чтобы избежать камней в почках. При отсутствии противопоказаний ягоды полезны для человека, так как выводят вредные вещества из организма, снимают воспаление, нормализируют обменные процессы и усиливают аппетит.