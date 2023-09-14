Клюква противопоказана людям с диабетом и язвой желудка

Несмотря на массу полезных качеств, клюква может быть опасна для здоровья в отдельных случаях. Так, употреблять ее в пищу нельзя людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом и сахарным диабетом, выяснила "Общественная служба новостей".

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Противопоказана клюква также людям с ослабленной зубной эмалью, так как может разрушить ее еще сильнее из-за повышенной кислотности. Не рекомендуется есть ягоды также во время приема препаратов, способных понижать свертываемость крови – клюква может усилить их эффект и спровоцировать усиленную кровоточивость.