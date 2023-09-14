Врач объяснила, о чем может говорить боль в правом боку

Практически каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с болью в боку. В некоторых случаях данный симптом не представляет опасности для здоровья человека и возникает из-за неправильного дыхания при занятиях спортом или особенностей организма.

© Вести Подмосковья

Триггером для возникновения боли в боку у женщин может быть менструация. Однако, существует и множество опасных патологий, способных привести к появлению боли в правом боку, рассказывает врач–гастроэнтеролог Екатерина Миронова.

Такой симптом может сопровождать заболевания кишечника, язву желудка, почечную колику, онкологию органов ЖКТ, аппендицит и нарушения в работе печени. Каждая патология характеризуется определенным видом боли, отметила врач. Так, схваткообразная боль говорит о спазме кишечника, а резкая – может указывать на обострение гастрита или язвы желудка.

«Выявить причину болевого синдрома в правом боку самостоятельно невозможно, поэтому при первых признаках патологии лучше сразу обращаться к специалисту», – рекомендовала Миронова.

Диагностикой болей в правом боку занимается врач-гастроэнтеролог. После проведения первичных исследований при необходимости он перенаправит пациента к узкопрофильному специалисту – урологу, пульмонологу, нефрологу или неврологу. Причем здесь не всегда может быть показана операция – часто патологию можно вылечить с помощью физиотерапии и лекарственных препаратов, пояснила специалист.