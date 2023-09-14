Эндокринолог предупредила о вреде грибов для пожилых людей

Употребление грибов противопоказано пожилым людям с хроническими заболеваниями, в том числе с проблемами с желудочно-кишечным трактом, заявила диетолог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова. О потенциальной опасности этого продукта для пожилых россиян она рассказала в беседе с «Известиями».

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Иванникова объяснила, что грибы, хотя и считаются источником белка, витаминов и минералов, все же являются трудноперевариваемым продуктом за счет высокого содержания хинина и клетчатки. Из-за этого входящие в их состав полезные вещества трудно усваиваются организмом.

Основным противопоказанием к употреблению грибов врач назвала хронические заболевания, которые нередко диагностированы у людей зрелого возраста, прежде всего недуги желудочно-кишечного тракта, печени, почек. Не рекомендованы грибы также людям с гипертонией.