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На Кубани врачи удалили пациентке гигантскую опухоль

Врачи онкологического диспансера N2 прооперировали пациентку с опухолью весом более шести кг. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

На Кубани врачи удалили пациентке гигантскую опухоль
© Газета.Ru

Опухоль нашли у пациентки на компьютерной томографии - новообразование занимало практически все забрюшинное пространство.

Филиппов отметил, что врачам удалось полностью удалить опухоль благодаря использованию технологии 3D-моделирования.

"Операция проведена под видеоэндоскопическим контролем с ручной ассистенцией, что позволило визуализировать все сосудистые структуры и минимизировать кровотечение", - поделился глава Минздрава.

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