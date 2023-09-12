Врач развеял миф об эффективности чеснока против вирусов

Кандидат медицинских наук Алексей Жито, работающий врачом-терапевтом, развенчал в Life.ru популярный миф о высокой эффективности чеснока против вирусных заболеваний.

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По его словам, продукт не обладает настолько мощным противовирусным свойством, чтобы помочь побороть болезнь - в его составе присутствуют вещества, способные лишь частично побороть заражённые частицы воздуха.

Жито напоминает, что в случае заражения и прогрессирования недуга стоит не заниматься самолечением, а лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту и придерживаться той тактики лечения, которую порекомендует он.