Врач развеял миф об эффективности чеснока против вирусов

Врач-терапевт Алексей Жито: Чеснок не обеспечивает прямую защиту от вирусных заболеваний
Кандидат медицинских наук Алексей Жито, работающий врачом-терапевтом, развенчал в Life.ru популярный миф о высокой эффективности чеснока против вирусных заболеваний.
По его словам, продукт не обладает настолько мощным противовирусным свойством, чтобы помочь побороть болезнь - в его составе присутствуют вещества, способные лишь частично побороть заражённые частицы воздуха.
Жито напоминает, что в случае заражения и прогрессирования недуга стоит не заниматься самолечением, а лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту и придерживаться той тактики лечения, которую порекомендует он.
"На чеснок большого акцента не делаем, лучше выбрать всё-таки вакцинацию. Она показана большому количеству лиц, в частности пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, с циррозом печени, с заболеваниями почек, бронхиальной астмой и некоторыми другими", - дополнил специалист.