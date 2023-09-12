Врач рассказала, как часто можно принимать обезболивающие

Врач Филатова призвала не злоупотреблять обезболивающими при головной боли
Доктор медицинских наук Елена Филатова заявила, что обезболивающие могут не только уменьшать боль, но и усиливать её при их систематическом использовании.
«Поэтому правда, что обезболивающие нельзя применять чаще, чем два-три раза в неделю», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, люди редко обращаются к врачу, если у них головная боль, и чаще всего они занимаются самолечением.
«Если у человека возникает такая головная боль, которая не проходит сама по себе и требует таблетки, в этом случае нужно обратиться к врачу. И лечение должно проходить под наблюдением врача и в соответствии с теми рекомендациями, которые даст врач», — добавила Филатова.