Врач рассказала, как часто можно принимать обезболивающие

«Если у человека возникает такая головная боль, которая не проходит сама по себе и требует таблетки, в этом случае нужно обратиться к врачу. И лечение должно проходить под наблюдением врача и в соответствии с теми рекомендациями, которые даст врач», — добавила Филатова.