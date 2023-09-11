Уролог озвучил советы для мужчин, желающих избежать проблемы с потенцией

Врач-уролог-андролог «СМ-Клиники» Алексей Волков в разговоре с журналистами Life.ru назвал несколько способов сохранить у мужчин потенцию.

На его взгляд, существует много способов, как дольше наслаждаться активной половой жизнью, но в этот раз он назвал самые основные: