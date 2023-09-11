Врач объяснил, почему осенняя аллергия может быть опаснее весенней

Поллиноз — аллергия на пыльцу трав и деревьев — распространенное заболевание, которое влияет на качество жизни. Об этом рассказал врач-эксперт лаборатории Роман Иванов.

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Специалист объяснил, что аллергия на пыльцу может продолжаться до первого снега. Всплеск поллиноза характерен для весны и лета, так как в этот период происходит цветение березы, дуба, клена, злаков. Однако и осенью этот процесс продолжается.

При этом аллергия, которая возникает в холодное время года, может протекать более выраженно из-за начала отопительного сезона. Врач пояснил, что сухой теплый воздух пересушивает и истончает слизистую оболочку носа и рта, что делает ее более чувствительной к раздражителям.

Роман Иванов отметил, что поллиноз требует лечения, так как заболевание может прогрессировать вплоть до бронхиальной астмы, передает Life.ru.

В свою очередь врач общей практики Мария Беляева добавила, что бронхиальная астма часто обостряется в начале осени. Пациентам с таким диагнозом нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».