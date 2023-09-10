Названы причины сонливости за рулем

Сонливость за рулем может стать причиной опасного ДТП. Однако ни кофе, ни энергетики не помогут взбодриться. Почему стоит отказаться от этих напитков автомобилистам, рассказывает профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

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«У кофе, особенно у растворимого, двухкомпонентный эффект: сначала бодрящий, а потом снотворный. Сонливость вызывает входящий в состав кофе алколоид – теобромин», – отметил врач.

По словам Демина, энергетики могут вызвать резкие отключки за рулем. Многие водители привыкли рассчитывать на помощь этих напитков, однако это большая ошибка. Медик рекомендовал не пить кофе и энергетики за рулем, чтобы не навредить своему здоровью, а также избежать опасных ситуаций на дорогах.

Врач советует автомобилистам хорошо отдыхать перед дальней дорогой, а также делать остановки для полноценного отдыха в пути. Пассажирам следует побольше общаться с водителем, чтобы его не клонило в сон от скуки, передает радио Sputnik.